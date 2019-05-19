Реализация предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об обнулении комиссий в банкоматах за снятие наличных приведет к тому, что банки начнут сокращать сеть банкоматов с целью оптимизации своих издержек, считает глава Сбербанка Герман Греф.



ФАС неоднократно предлагала упразднить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Однако Банк России считает, что эта идея требует доработки с участием профессионалов рынка.

«Мы много лет инвестировали в нее (банкоматную сеть. — Прим. ред.). У нас на сегодняшний день около 80 тысяч банкоматов в банке, их нужно обслуживать, их нужно менять. Мы постоянно работаем над совершенствованием программного обеспечения. Если не будет комиссий, то как содержать эту сеть? Никто не будет содержать себе в убыток, это будет означать, что банки начнут оптимизировать свои издержки, будут сокращать сеть», — сказал Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Он также добавил, что Сбербанк устанавливает комиссии за снятие наличных только на некоторые операции. «Мы устанавливаем повышенную комиссию за определенный объем операций, которая относится к категории так называемой отмывки денежных средств. Там банк специально вводит очень высокие комиссии, чтобы это было невыгодно», — указал глава Сбербанка.