Сокращение добычи нефти РФ в мае будет несколько сильнее уровня 100-процентного выполнения сделки, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.



«Немного выше 100%», — ответил Новак на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

В воскресенье в Джидде пройдет очередная встреча министерского комитета по мониторингу ОПЕК+.