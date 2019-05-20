Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), на которые приходится почти 93% рынка обязательного пенсионного страхования, к началу 2019 года сконцентрировали у себя резервов по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) на 63,4 млрд рублей, свидетельствуют данные их отчетности. За год резервы выросли в 1,44 раза, в целом за четыре года после введения системы — более чем в 18 раз, сообщает «Коммерсант» .

Согласно действующему законодательству, РОПС с начала 2018 года должен составлять не менее 1% от пенсионных накоплений по состоянию на конец года. Фонд должен прекратить обязательные отчисления в РОПС, если доля достигнет 10%. Согласно отчетностям фондов, их сообщениям, а также расчетам издания, обязательные отчисления в РОПС только семи крупнейших НПФ за 2018 год превысили 6 млрд рублей. Благодаря снижению с этого года отчислений в резерв взносы в 2019 году, по оценке «Коммерсанта», могут сократиться до 3 млрд рублей.

Взносы в РОПС снижают доходность граждан. В то же время РОПС выгоден самим НПФ: с резерва, как и с остальных частей пенсионных накоплений, фонды берут постоянную и переменную части вознаграждения. Так, при доходности в размере 6% годовых сформированный в семи крупнейших фондах резерв способен приносить им годовой доход более 1 млрд рублей.

Национальная ассоциация НПФ и Ассоциация НПФ уже предложили уменьшить обязательные отчисления фондов в РОПС на величину дохода, полученного от инвестирования самого резерва, но этого недостаточно, признают эксперты. «Система гарантирования была создана по политическим соображениям, но по истечении пяти лет стало очевидным, что экономическая модель недостаточно эффективна, особенно в отношении интересов граждан», — говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. Также, по его словам, сохранение РОПС выгодно фондам и регулятору. Наличие большого резерва позволяет НПФ проходить требования, которые к активам предъявляет ЦБ, поясняет эксперт.