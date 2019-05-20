Страны ОПЕК+ обсудили возврат к 100-процентному исполнению соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Один из вариантов, который мы обсуждали, — это устранение перевыполнения (соглашения о сокращении добычи нефти. — Прим. ред.), возврат к параметрам текущего соглашения», — сказал он.

По итогам апреля 2019 года процент выполнения соглашения о добыче нефти странами ОПЕК+ составил 168% против 139% в марте.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходятся на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей — на страны «вне ОПЕК».