Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса (МСБ) в России будут доступны заемщикам, чья задолженность по налогам не превышает 50 тыс. рублей, говорится в письме Минэкономразвития РФ руководителям высших исполнительных органов власти регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Для заемщиков предусмотрено послабление в части обязательных условий получения [льготных] кредитов, допускается наличие задолженности по налогам в размере не более 50 тысяч рублей», — говорится в письме.

Ранее в рамках программы льготного кредитования правительство приняло решение снизить размер минимального займа для МСБ с 3 млн до 500 тыс. рублей.