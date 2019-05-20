К началу лета инновационными POS-терминалами будет оснащен весь туристический и прогулочный флот столицы

Московский банк Сбербанка c началом речной навигации предлагает москвичам и гостям города воспользоваться новым сервисом оплаты водных прогулок по Москве и Подмосковью — непосредственно на теплоходе с использованием банковской карты, карты «Тройка» или с помощью смартфона. Об этом в понедельник сообщили в Сбербанке.

Как уточняется, экипаж теплохода предложит всем желающим воспользоваться мобильным устройством от Сбербанка, чтобы приобрести билет, а также оплатить безналичным способом дополнительные услуги на борту.



«К началу лета подобными инновационными POS-терминалами будет оснащен весь туристический и прогулочный флот столицы», — обещают в Сбербанке.