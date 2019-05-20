Аналитики ИК «Фридом Финанс» рекомендуют инвесторам покупать акции Московской биржи, ожидая восстановления котировок в случае роста ее комиссионных доходов. В инвесткомпании предполагают, что в перспективе цена акций биржи вырастет до 95 рублей.

Важным событием будет публикация операционных результатов за май и июнь, отмечается в комментарии «Фридом Финанса». В инвесткомпании прогнозируют, что объем комиссионных доходов во II квартале составит 6,1—6,2 млрд рублей, а общий доход Московской биржи достигнет 10,2—10,3 млрд рублей.

На данный момент бумаги биржи торгуются на уровне 83,6—84,5 рубля, их котировки упали на 11% после публикации отчетности за I квартал. Московская биржа показала падение чистой прибыли почти на 30% на фоне истории с хищением зерна, выступавшего обеспечением по сделкам своп на товарном рынке. Чтобы обеспечить поставки зерна участникам рынка, решено создать специальный резерв на 2,4 млрд рублей.

По итогам квартала торговые обороты биржи сократились на 11% на рынке облигаций и на 14% на рынке акций.

«Заметно, что часть клиентов увеличивает операции с иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже», — отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. В апреле питерская фондовая площадка зафиксировала рекордный объем сделок с иностранными бумагами, а число инвесторов превысило 60 тыс. человек.

Тем не менее, указывают во «Фридом Финансе», динамика доходов Московской биржи остается положительной. «Полагаю, что негативная реакция на отчетность носит ограниченный характер», — считает Ващенко.