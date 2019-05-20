Суммарная задолженность работодателей по зарплате составила 2,9 млрд рублей, по данным на 1 апреля 2019 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на X съезде Федерации независимых профсоюзов России. Об этом сообщает RNS.

«По наиболее актуальным данным, на 1 апреля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2,9 миллиарда рублей», — сказала Голикова и отметила, что задачи по снижению задолженности по заработной плате находятся «на особом контроле правительства».

По ее словам, за январь — февраль текущего года была погашена задолженность перед 68 тыс. работников на общую сумму 2,9 млрд рублей, за 2018-й — перед 540 тыс. сотрудников на общую сумму 13,6 млрд рублей.

Вице-премьер добавила, что сейчас завершается разработка законопроекта, «который предусматривает наделение инспекций по труду полномочием принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».