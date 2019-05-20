Объем просроченной ипотечной задолженности, находящейся на балансах банков, на 1 апреля 2019 года составил 72,39 млрд рублей, или 1,08% от общей задолженности по ипотеке (6,73 трлн). К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа данных, опубликованных Банком России о ситуации на рынке ипотечного кредитования.



Наибольший объем проблемной задолженности по ипотечным кредитам традиционно отмечается у жителей Москвы (779,5 млн рублей) и Санкт-Петербурга (407,9 млн), а также у регионов с максимальными объемами ипотечного кредитования. На данные регионы приходится 35% общего объема проблемной задолженности.

Лидерами по уровню просроченной ипотечной задолженности являются Республика Алтай (доля просроченной задолженности достигла 3,61% общего объема ипотечной задолженности), Карачаево-Черкесия (2,77%), Бурятия (2,15%) и Москва (1,86%).



Наименьшая доля проблемных ипотечных долгов — в Севастополе (0,28%), Республике Крым (0,38%) и Орловской области (0,45%).

В абсолютном выражении на верхних строчках списка по объему проблемной ипотечной задолженности после Московского региона и Санкт-Петербурга находятся Тюменская область (3,2 млрд рублей) и Свердловская область (2,1 млрд).

«Мы наблюдаем небольшое снижение проблемной ипотечной задолженности, отраженной на балансах банков, которая достигала максимума в феврале 2019 года. За два месяца — с 1 февраля по 1 апреля 2019 года — она снизилась на 1,75 миллиарда рублей, или на 2,2%, до 72,4 миллиарда рублей. Банки стараются найти способы очистить балансы от проблемной задолженности как через продажу на подконтрольные структуры, так и на общий рынок. Уровень просроченной задолженности, равный 1,08%, является крайне низким, что может говорить о высоком качестве портфелей, — отмечает генеральный директор «Долгового Консультанта» Денис Аксенов. — В реальности же ситуация менее идеальная. По нашей оценке, с трудностями в обслуживании ипотечного кредита сегодня сталкивается каждый десятый заемщик, треть из которых несвоевременно выходит на диалог с кредитором, что в дальнейшем приводит к принудительной реализации квартир по решению суда».