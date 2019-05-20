ОПЕК и ОПЕК+ рассматривают возможность переноса июньских заседаний на начало июля, вопрос пока окончательно не решен, сообщил РИА Новости источник в организации.

«Есть возможность переноса встречи на начало июля. Ничего пока не решено», — сказал собеседник агенства.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь и о встрече ОПЕК, и о заседании всех стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, он ответил: «Оба заседания могут быть перенесены».

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016-го. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018-го.

Дальнейшую судьбу сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года, планировалось определить на июньских заседаниях ОПЕК и ОПЕК+ 25 и 26 июня соответственно.