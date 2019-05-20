Сбербанк предлагает дать разработчикам технологий искусственного интеллекта (ИИ) упрощенный доступ к городским потоковым данным, в частности к материалам видеонаблюдения. Об этом говорится в проекте отчета Сбербанка о выполнении работ по разработке «дорожной карты» по направлению развития «сквозной» цифровой технологии — «Нейротехнологии и искусственный интеллект», который имеется в распоряжении ТАСС.



Так, согласно материалам, «предлагается в том числе разработать и организовать действия режима упрощенного доступа разработчиков ИИ к городским потоковым данным (в том числе материалы видеонаблюдения), включая условия для формирования и использования комплексных массивов данных при разработке ИИ без нарушения тайны частной жизни».

Как пояснил врио директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин, разработчикам развития ИИ больше всего мешают ограниченный доступ к данным и их дефицит. «Большая часть данных собирается государством. Доступ к ним, а также законодательство в этой области — сложный вопрос. На повестке он стоит и обсуждается, но до принятия решений, кому и какие данные отдавать и на каких условиях, еще далеко», — уточнил он.

В нацпрограмме «Цифровая экономика» выделяются девять «сквозных» цифровых технологий: «большие данные» (big data), нейротехнологии и ИИ, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный Интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR).