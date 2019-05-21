Народный банк Китая (Центробанк) в ближайшей перспективе не склонен понижать курс юаня до психологически важной отметки 7 юаней за доллар. Об этом сообщает во вторник газета South China Morning Post.

«У нас, безусловно, есть основания, уверенность и способность поддерживать китайский валютный рынок стабильным, а курс юаня — на разумном и сбалансированном уровне», — приводит издание комментарий главы Государственного управления валютного контроля КНР Пань Гуншэна.

С 9 мая курс юаня демонстрирует непрерывную тенденцию к ослаблению, что эксперты увязывают с ответом Пекина на повышение США пошлин на китайские товары. Во вторник, 21 мая, Банк Китая понизил курс юаня на 2 базисных пункта — до 6,899 за доллар. Это минимальное значение обменного курса валютной пары с декабря 2018 года.

Слабый юань делает китайский экспорт дешевле в долларовом выражении и может рассматриваться как стратегия, направленная на поддержку внешней торговли в условиях противодействия американским пошлинам. Вместе с тем, как отметил бывший сотрудник Народного банка Китая Шэн Сунчэн, падение курса до отметки 7 юаней за доллар способно обернуться и рядом негативных последствий, в частности усилением оттока капитала из страны.