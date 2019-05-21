Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 579,18 пункта. Индекс РТС подрос на 0,23%, до отметки 1 259,09.

«Ни рынок нефти, ни азиатские площадки не дают четких ориентиров перед началом торгов российскими акциями. Рынок откроется, по всей видимости, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 545—2 595 пунктов, по индексу РТС — 1 245—1 270 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.