Сбербанк запустил акцию с повышенным начислением бонусов «Спасибо от Сбербанка» по новым кредитным картам Gold, Classic и Momentum платежной системы Visa без кобрендинговых программ.

Как отмечается в релизе финучреждения, распространенном во вторник, 21 мая, клиенты в период с 20 мая по 15 июля 2019 года в рамках акции могут оформить кредитную карту Visa Credit Gold, Visa Credit Classic или Visa Credit Momentum и получать 10% бонусов «Спасибо» на операции в категории «Кафе и рестораны», совершенные до конца сентября 2019 года.

Акция действует для клиентов с предодобренным предложением и без него. По всем картам, оформленным в течение акции, предусмотрены бесплатное обслуживание на весь срок действия карты, бесплатная услуга СМС-информирования об операциях и беспроцентный период до 50 дней.



Комментируя новое предложение Сбербанка, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сергей Широков уточнил, что в летние месяцы расходы по кредитным картам в кафе и ресторанах возрастают более чем на 10% по сравнению с остальным годом.