Первый зампред Банка России Сергей Швецов отказался рассказывать, есть ли у российского регулятора четкая политика на случай санкций — отключения от SWIFT или запрета расчетов в долларах. Такой вопрос представителю ЦБ задали на конференции «Российский фондовый рынок — 2019».

Участник конференции из США объяснил свой вопрос к Швецову тем, что «89% сделок в России совершаются в долларах».

«Я думаю, что это неправильный вопрос для сегодняшней конференции. Мы не понимаем, о каких валютных трансакциях наших инвесторов на российском долговом рынке идет речь и почему их 89%. У нас другие цифры. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос», — заявил Швецов.

Ранее Швецов рассказывал, что эффект от возможного введения новых санкций США в отношении России будет меньшим, чем от введенных ранее. Он отмечал, что у России достаточно большой опыт работы в условиях санкций. «Мы гораздо более подготовлены в области финрынка, чем другие страны, поэтому эффект, который эти санкции оказывали в 2014 году, он будет сейчас гораздо меньше», — рассказывал тогда Швецов.

