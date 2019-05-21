Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков признал, что принятие закона «О цифровых финансовых активах» «подвисло». Это произошло из-за требований комиссии ФАТФ по регулированию криптовалют, объяснил он, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2019».

«Раскрою секрет. Была миссия ФАТФ у нас, вы знаете. Были решения ФАТФ, которые требовали, чтобы мы урегулировали вопросы, связанные с биткоинами и так далее… Сейчас мы либо в самом законе «О цифровых финансовых активах», либо отдельным законопроектом пропишем норму, которая будет определять требования к этим криптоинструментам», — сказал он.

В первом чтении законопроект был принят 22 мая 2018 года. Документ предполагал введение определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, — смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.