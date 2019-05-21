«Новые традиции» открывается сроком на шесть месяцев под 7%, на один год — под 7,25% годовых (ранее — под 7,3—7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Я надежен» (на срок от трех месяцев до двух лет) привлекается под 6,35—6,95% годовых (вместо 6,35—7,2%). Пополнение возможно в течение первых 30 дней. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Процентная ставка по вкладу увеличивается при открытии онлайн, а также для пенсионеров и зарплатных клиентов банка.

Сумма первоначального взноса по двум вышеперечисленным вкладам составляет 5 тыс. рублей, а при открытии онлайн — 1 тыс. рублей.

Процентная ставка по депозиту «Я уверен» (от 1 тыс. рублей на два года) составляет 5,56% годовых (с первого по 90-й день — 5,7%, с 91-го по 180-й день — 5,8%, со 181-го по 366-й день — 5,9%, с 367-го по 730-й день — 5,3%). Прежняя доходность — 6,16% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение первого года. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на карточный счет. При досрочном расторжении договора по истечении трех месяцев проценты сохраняются. При оформлении вклада онлайн, для пенсионеров и зарплатных клиентов банка применяются повышенные ставки.