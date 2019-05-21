Российский фондовый рынок сейчас нацелен на краткосрочные выгоды и большую маржинальность, что создает риски. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2019».

«У нас розничный инвестор пришел на рынок, важно его не разочаровать. Основной риск я вижу в том, что все-таки отрасль во-многом сейчас ориентирована на краткосрочные выгоды и на достаточно большую маржинальность», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, для многих сегментов рынка по-прежнему актуальна проблема недобросовестной продажи финансовых продуктов и недостаточного информирования инвесторов.

«В погоне за краткосрочной прибылью, а мы видели, к сожалению, и массовое распространение мисселинга на ряде сегментов рынка, прежде всего речь идет об инвестиционном страховании жизни. (Это) может оттолкнуть розничных инвесторов и, конечно, важно, чтобы этого не произошло, поэтому вопросы защиты инвестора от такого рода рисков, рисков, связанных с развитием сектора, будет в приоритете нашего внимания», — подчеркнула председатель регулятора.