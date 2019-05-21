Банк «Интеза» запустил акцию для бизнес-клиентов, приуроченную ко Дню российского предпринимательства — 26 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Банк предлагает клиентам особые условия по ряду продуктов, воспользовавшись которыми можно направить финансирование на пополнение оборотных средств или другие цели для развития бизнеса. В том числе комиссия 0% за предоставление кредитных продуктов, снижение комиссии за предоставление экспресс-гарантии по 44-ФЗ, 223-ФЗ на 50% при условии ее единовременной оплаты, сниженная ставка в 14% годовых по продукту «Быстро-кредит» и отмена комиссии за предоставление отдельных документарных продуктов.

Клиенты банка могут приобрести один или сразу несколько представленных продуктов на льготных условиях.

Акция будет проходить во всех операционных офисах банка для клиентов малого и среднего бизнеса при условии подачи ими заявки на участие в период ее проведения. Срок подачи заявок — с 20 мая по 28 июня 2019 года.