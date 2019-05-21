Эксперты «Цифровой экономики» предложили создать национальный банк образовательных и медицинских данных с открытым доступом к содержащейся в них обезличенной информации. Инициатива содержится в дорожной карте по развитию нейротехнологии и искусственного интеллекта, за создание которой отвечал Сбербанк, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Сбербанк выиграл конкурс на разработку дорожной карты по искусственному интеллекту 1 апреля 2019 года. Помимо банка в работе над планом участвовали «Яндекс», Mail.ru Group, «Росатом», МТС, Центр речевых технологий, Российская венчурная компания (РВК) и др.



Национальный банк медицинских данных будет создан на базе Минздрава при поддержке государственных и частных лечебно-профилактических учреждений. Банк образовательных данных — с помощью государственных и частных дошкольных учреждений, школ и вузов. Информация, полученная в этих организациях, будет обезличиваться, только после этого к ней можно будет получить доступ, говорится в дорожной карте.

Сбор образовательных данных и разработка на их базе специальных программ позволят улучшить ситуацию с обучением: ученик сможет получать задание в соответствие со своими способностями, а учителю не придется тратить время на выполнение рутинных операций, отмечают авторы карты. Использовать искусственный интеллект в образовании также можно будет для раннего выявления потенциально одаренных детей, автоматического тестирования способностей, а также повышения качества оценки уровня знаний учеников, квалификации преподавателей.



В документах не указано, сколько планируется потратить конкретно на перечисленные мероприятия, однако общий объем финансирования разработок технологии искусственного интеллекта до 2030 года должен составить 180 млрд рублей.



Развитие искусственного интеллекта должно повысить качество медицинских услуг и точность диагностирования, а в результате — увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян, рассчитывают авторы документа. Ожидается, что «за счет использования продвинутого анализа данных определение последовательности человеческого ДНК обеспечит искоренение многих неизлечимых болезней, в том числе рака».

В пятницу, 24 мая, эту и другие дорожные карты должен рассмотреть набсовет АНО «Цифровая экономика».

