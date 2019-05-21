Большинство россиян (78%) обращались в банк за последние три года. При этом половина клиентов банков (50%) высоко оценивает профессионализм работы банковских сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в январе — феврале 2019 года.

Согласно исследованию, 41% дает среднюю оценку качеству работы сотрудников, 7% высказывают недовольство. Особенно высокие оценки работе банковских специалистов дают жители Москвы и Санкт-Петербурга (62%).



Опрошенные отметили важность компетентности сотрудников, скорости обслуживания, индивидуального подхода, а также удобного режима работы банкоматов и отделений.

Несмотря на существенную долю клиентов, невысоко оценивающих профессионализм банковских работников, именно компетентность респонденты назвали самой важной характеристикой качества обслуживания в банке (60%). На втором месте — скорость обслуживания (56%), третье место делят «индивидуальный подход» (36%) и удобный режим работы отделений или банкоматов (31%).

Реже отмечают важность удобства пользования банкоматом (16%), приятную атмосферу в офисе (12%), доступность и качественную работу кол-центра (10%).