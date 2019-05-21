Банк «Возрождение» запустил новый накопительный счет «Премиальный» для состоятельных клиентов. Счет позволяет получать доход на фактический остаток в размере до 7% годовых и свободно распоряжаться средствами, отмечается в сообщении кредитной организации.

Накопительный счет могут оформить держатели премиальных дебетовых карт Masterсard Black Edition и Masterсard World Elite. При этом клиент может открыть не более одного «Премиального» счета.

Счет бессрочный, открывается в рублях. Максимальная сумма — 10 млн рублей. Ставка зависит от срока размещения и составляет с первого по третий месяц 7% годовых, с четвертого по шестой — 6%, с седьмого месяца — 5%. Проценты, начисляемые на фактический остаток средств на счете, выплачиваются ежемесячно, следует из релиза.

Ограничения на пополнение счета и частичное снятие средств отсутствуют.



Открыть счет «Премиальный» можно только в офисе банка.