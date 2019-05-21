В магазинах приложений App Store и Google Play вышла новая мобильная игра по финансовой грамотности «Финзнайка 6+» для учеников 2-4-х классов, созданная по заказу Министерства финансов РФ. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика «ОСӠ».

Она содержит тематические блоки: «Деньги», «Семейный бюджет», «Семья и государство», «Бизнес», «Валюта», «Банки». В рамках каждой из тем собраны различные типы заданий.

ЦБ выпустил веб-игру по финграмотности для детей Цель игры — рассказать ребенку, как грамотно обращаться с деньгами, планировать и копить на свои цели, а также избегать рисков.

В игре «Финзнайка 6+» можно соревноваться друг с другом и зарабатывать очки финграмотности.

В приложении также можно работать под присмотром наставника. Чтобы стать наставником, следует зарегистрироваться на сайте. Далее можно предложить своим игрокам для прохождения тему, задания из темы либо задания из собственной темы, сформированной из базы заданий, а также объявлять внутренние соревнования между игроками и просматривать результаты прохождения.