Автоградбанк выдает ипотечные кредиты по ставке 6% годовых по программе «Семейная ипотека» от своего партнера — Банка ДОМ.РФ. Об этом сообщается на сайте Автоградбанка.

Там напоминают, что с 2018 года стартовала госпрограмма льготной ипотеки «Семейная ипотека с государственной поддержкой» для граждан РФ с двумя и более детьми. По условиям программы при рождении у граждан РФ в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го второго или последующего ребенка процентную ставку субсидирует государство.

Автоградбанк является участником данной программы и выдает клиентам ипотечные кредиты на приобретение готовой или строящейся квартиры, таунхауса или готового дома с земельным участком, а также предлагает рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.



Кредит по условиям программы «Семейная ипотека» выдается по ставке 6% годовых в сумме до 12 млн рублей на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости.