Федеральная антимонопольная служба России приняла решение не возбуждать дела против международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом ТАСС сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.



«По итогам рассмотрения поданного АКИТ, АКОРТ и РАТЭК заявления ФАС России на основании полученной информации пришла к выводу об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем», — сказала она.

По словам Сергеевой, данное решение обосновывается тем, что с учетом полученных статистических данных о деятельности платежных систем в РФ положение Visa и Mastercard «не может быть признано доминирующим в понимании закона о защите конкуренции». Отсутствие доминирующего положения у хозяйствующего субъекта, в свою очередь, делает невозможным квалификацию его действий в качестве нарушения статьи 10 закона о защите конкуренции, на что и жаловались АКИТ, АКОРТ и РАТЭК.

В феврале ФАС получила заявление торговых ассоциаций АКИТ, АКОРТ и РАТЭК с просьбой возбудить дела в отношении Visa и Mastercard. Предметом жалобы стали межбанковские комиссии (интерчейндж), которые устанавливают платежные системы. Ретейлеров не устраивает, что при оплате картами в разных торговых точках платежные системы устанавливают разный интерчейндж, и они считают это дискриминацией по отраслевому признаку. Сам размер интерчейнджа торговцы считают излишне высоким и не оправданным в условиях достаточно развитого рынка.