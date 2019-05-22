Фонд Baring Vostok 20 мая подал второй за месяц иск к банку «Восточный», пишет РБК . Кипрская компания Evison требует от совета директоров «Восточного» принять решение о проведении общего собрания акционеров и утвердить список кандидатов в совет директоров банка, сообщил адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Первый иск был подан 7 мая — совет директоров «Восточного» 6 мая не принял решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 17 мая — о проведении годового общего собрания, на котором к обсуждению предлагался новый список кандидатов в совет директоров.

Совет директоров банка «Восточный» в понедельник, 20 мая, утвердил решение о проведении годового общего собрания акционеров 28 июня 2019 года и список кандидатов в совет директоров. Это заседание проводилось по инициативе «Финвижн», сказал представитель Baring. В список кандидатов из 14 человек для утверждения акционерами вошли те же люди, что были предложены в совет директоров в январе 2019 года — еще до того, как против основателя Baring Vostok Майкла Калви завели уголовное дело.

Сейчас совет заседает в составе пяти человек (один — от Baring и четыре — от «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров), так как три члена совета директоров от фонда — основатель Baring Майкл Калви и два партнера фонда Иван Зюзин и Филипп Дельпаль — находятся под арестом, а независимый директор Николай Варма сложил полномочия по собственному желанию. Для того чтобы собрать кворум и заседание состоялось, нужно присутствие всех пяти оставшихся членов совета директоров.

Baring Vostok снова подал в суд на банк «Восточный» Baring Vostok подал в суд на банк «Восточный» с требованием созвать собрание акционеров и избрать совет директоров.

Baring Vostok с одной стороны и «Финвижн» с миноритариями банка Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым — с другой ведут борьбу за контроль над банком. В мае кипрская структура Baring Vostok проиграла дело в Арбитражном суде Амурской области об опционе на 9,99% акций банка компании Аветисяна. Суд обязал Evison продать акции компании «Финвижн», но у кипрской компании еще сохраняется возможность оспорить решение суда.

Голосование по новому списку кандидатов в совет директоров срывается второй стороной, утверждают в Baring Vostok. «К сожалению, наших оппонентов устраивает ситуация, при которой банк остается без нормально функционирующего совета директоров, поэтому они срывают голосование по новому списку кандидатов», — сообщил РБК представитель фонда Baring Vostok. Цель, по его словам, — недопущение согласованной с ЦБ докапитализации банка (на 5 млрд рублей).