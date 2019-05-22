Ранее регулятор неоднократно говорил о вбросах фальшивок в приемные устройства, беспокоясь, что некоторые из последних слабо защищены

Центробанк обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетами Банка России, сообщили в ЦБ на запрос «Российской газеты» .

В отчете регулятора за 2018 год упомянуты жалобы на спам-рассылки с предложениями полиграфических изделий, частично воспроизводящих изображение и защитные признаки рублевых купюр, принимаемых банкоматами и другими программно-техническими средствами. Эту информацию ЦБ перенаправил в МВД.

Предыдущие инициативы по запрету копий исходили из того, что при использовании их в противоправных целях надпись мелким шрифтом «Не является средством платежа» и другие отличия, которые можно сразу и не заметить, позволяют избежать привлечения по статье УК за фальшивомонетничество. Что не исключает привлечения по статье за мошенничество.

Ранее регулятор неоднократно говорил о вбросах фальшивок в приемные устройства, беспокоясь, что некоторые из последних слабо защищены.

ЦБ: в I квартале обнаружено почти 9 тыс. поддельных купюр Традиционно чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов.

Такие вбросы чаще фиксируются в терминалах, реже — в банкоматах, говорит директор департамента информационной безопасности Московского Кредитного Банка Вячеслав Касимов. «Системы распознавания купюр в терминалах и банкоматах по-прежнему неидеальны, и периодически внесение поддельных купюр случается по всему рынку. Производители достаточно быстро выпускают обновления, которые регулярно устанавливаются, но это больше напоминает гонку вооружений, нежели эффективное противодействие», — поясняет он.

В банке «Открытие» введение административной ответственности за копии банкнот и монет считают лишним. «Более того, в ряде случаев принятие указанной нормы может помочь недобросовестным лицам избежать уголовной ответственности за подделку денежных знаков», — предупреждает вице-президент, руководитель Центра по работе с законодательными инициативами «Открытия» Сергей Селезнев. По его словам, в законодательстве этот вопрос в полной мере урегулирован, уже сейчас оно определяет признаки подделок и предусматривает четкий порядок действий работников банка при приеме наличных. Что касается возможности вбросов в банкоматы полиграфических изделий, похожих на банкноты, то практически все современные банкоматы обладают технической возможностью отличить поддельные деньги от настоящих банкнот, говорит Селезнев.

В пресс-службе Сбербанка воздержались от комментариев, ограничившись заверением, что банкоматы банка надежно защищены и он совместно с поставщиками устройств постоянно повышает уровень защиты, надежности и качества их работы.

Идея наказывать за изготовление копий банкнот требует дискуссии, все зависит от проектируемых характеристик копий, которые могут подпадать под запрет, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.