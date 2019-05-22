Правительство снизило требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами, и тем самым расширило их список с 63 до 100. Об этом говорится в постановлении правительства от 16 мая и пояснительной записке к нему (есть у РБК ), их подлинность подтвердил собеседник в аппарате Кабмина.

Теперь открывать счета строительным компаниям для сбережения средств дольщиков смогут банки с кредитным рейтингом не ниже «ВВВ-». Ранее такая возможность была только у банков с рейтингом не ниже уровня «A-» от АКРА или не ниже уровня «ruA» от «Эксперт РА».

Масштабную реформу строительной отрасли власти начали в прошлом году, а с 1 июля 2019 года все деньги покупателей квартир в строящихся домах должны храниться в банке на специальных эскроу-счетах. Застройщик получит к ним доступ только после введения дома в эксплуатацию. Недвижимость будет возводиться за счет банковских кредитов, и эти изменения, как рассчитывают власти, помогут избежать проблем с обманутыми дольщиками. Однако и застройщики, и правительство неоднократно предупреждали о росте цен на квартиры из-за реформы — например, вице-премьер Виталий Мутко говорил, что они вырастут минимум на 8%.

В диапазон новых требований к кредитному рейтингу попадают 37 банков, 16 из них являются региональными, говорится в пояснительной записке. Как следует из данных АКРА и «Эксперт РА», к этим банкам относятся, в частности, Банк ДОМ.РФ, Абсолют Банк, СДМ-Банк, Связь-Банк, Экспобанк, Локо-Банк, Кредит Европа Банк, Киви Банк, «Ренессанс Кредит», «Уралсиб», МТС Банк, БКС Банк и ряд других. Хотя кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ находится на уровне «ВВВ», банк, согласно прошлогоднему постановлению правительства, уже получил право участвовать в системе эскроу-счетов как организация единого института развития в жилищной сфере. Как уточнили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ, он уже работает с эксроу-счетами: с 1 июля прошлого года банк предлагает продукт «проектное финансирование» с использованием счетов эскроу, и сейчас в активной стадии разработки находится более 340 заявок от застройщиков на сумму более 370 млрд рублей (прим. Банки.ру).

Требования к кредитному рейтингу снижаются для стимулирования конкуренции, отмечается в пояснительной записке.

По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, требования по рейтингу понизили, чтобы включить в перечень крепких региональных игроков, которые смогут финансировать проекты локальных застройщиков.



Ослаблять общие стандарты не нужно, говорит старший директор Fitch Александр Данилов: нынешнее решение допускает в систему довольно много банков с достаточно низким уровнем рейтинга. Изначально счета эскроу вводились, чтобы обезопасить дольщиков и покупателей недвижимости от рисков недостроя: риски должны были лечь на плечи относительно надежных банков, которые оценивают их лучше обычных людей, но теперь счета будут открываться и «в не самых надежных банках», добавляет эксперт. «Государственная система страхования гарантирует до 10 миллионов рублей по таким вкладам, но в ряде случаев недвижимость может стоить больше, особенно в крупных городах», — предупреждает Данилов.

В постановлении прописывается дополнительное ограничение для банков с кредитным рейтингом от «ВВВ-» до «А-», которое запрещает выдавать целевые кредиты на строительство многоквартирных домов в размере более 20% от их капитала. По мнению Щурихиной, из-за этого банки с не самым высоким рейтингом сконцентрируются на работе с небольшими застройщиками, однако это не критичное требование, так как в целом банки должны соблюдать норматив Н6, который ограничивает крупнейший кредитный риск планкой в 25% от капитала.

У многих банков есть внутренние лимиты на кредитование строительной отрасли, поскольку это довольно рискованный сегмент, но благодаря системе эскроу-счетов банки будут заинтересованы в сотрудничестве с застройщиками, полагает Щурихина.



Сейчас банки испытывают дефицит спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора, а благодаря нововведениям для них открывается новая перспективная ниша, соглашается аналитик Moody's Ольга Ульянова. Но, по ее мнению, только зарекомендовавшие себя крупные и стабильные застройщики получат достаточное и доступное по цене банковское финансирование в рамках нового механизма, так как банки, не готовые принимать повышенные риски, будут тщательно взвешивать как выгоды от кредитования, так и возможные дефолты.