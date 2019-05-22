Снижающиеся суммы вывода средств на одну атаку при вложениях в десятки тысяч долларов уже заставляют хакеров оптимизировать расходы, хотя они окупаются после первого же хищения, говорится в исследовании Positive Technologies. Для оптимизации расходов злоумышленникам приходится искать пути повышения результативности атак. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Так, стартовая стоимость целевой атаки на организации финансовой отрасли составляет около 45—55 тыс. долларов, оценивают эксперты Positive Technologies. Около 2,5 тыс. долларов может составить месячная подписка на сервис по созданию документов с вредоносом, инструменты по созданию вредоносных файлов — от 300 долларов, исходный код программы — загрузчика вредоноса — от 1,5 тыс. долларов, программа по эксплуатации уязвимостей для внедрения — порядка 10 тыс. долларов, легальные инструменты, которые могут использовать хакеры, эксперты оценили в 30—40 тыс. долларов.

Главные затраты — это цена самого инструментария и его «упаковки» как для проникновения в кредитную организацию, так и для «продвижения» от компьютера, взломанного первым, далее по внутрибанковской сети. Операционные расходы на рассылку вредоносов незначительны, по оценкам эксперта, они составляют порядка 1 тыс. долларов в месяц. Также использование актуальных уязвимостей позволяет существенно снизить расходы.

Операционный директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC Антон Юдаков отметил, что киберпреступность сегодня — это в первую очередь бизнес, который сейчас активно оптимизирует расходы. «Существуют целые группы, специализирующиеся на предоставлении конкретных услуг — DDoS-атак, кардинга, написания вредоносного ПО, обналичивания денег, выведенных из банков, и так далее, — отметил он. — Привлечение таких «аутсорсеров» обходится значительно дешевле, чем если бы заказчик атаки создавал собственную группировку с аналогичными функциями». По его словам, хакеры также стараются атаковать банки не напрямую, а через более уязвимых контрагентов.