Национальный банк Украины и ПриватБанк выиграли в суде иски к компаниям, связанным с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, на общую сумму более 2,7 млрд гривен (103,4 млн долларов). Об этом во вторник сообщило украинское издание «Новое время», чьи данные приводит ТАСС.

«Нацбанк Украины и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании «Тровелко», которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 млрд гривен (99,2 млн долларов) и 143 млн гривен (5,4 млн долларов) соответственно по рефинансированию, которое НБУ выдал ПриватБанку», — говорится в сообщении.

Издание, ссылаясь на юристов НБУ, уточняет, что 14 мая 2019 года Большая палата Верховного суда «поставила точку в делах по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования». «Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юридических лиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанка, но и финансового поручителя — Игоря Коломойского», — пишет СМИ.

Суды рассматривали иски с 2017 года. Изначально они были удовлетворены, однако затем их отменили более высокие инстанции.



Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению НБУ приняло решение о национализации ПриватБанка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более 5,7 млрд долларов).