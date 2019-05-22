Банк «Союз» с 22 мая ввел вклад «Надежный процент».

Депозит оформляется в рублях на 367 дней под 7,75% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: на счет вклада до востребования, текущий счет или счет банковской карты.



«В случае досрочного расторжения договора ранее выплаченные проценты не пересчитываются. Перезаключение договора на новый срок не предусмотрено», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Нелли Кучихина.