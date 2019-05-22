Банк России предложил продлить на год срок внедрения биометрии для банков с базовой лицензией. Об этом рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме, сообщает «Прайм».

«Мы совместно с Анатолием Геннадьевичем (Аксаковым. — Прим. ред.) и другими коллегами из комитета вышли с предложением для банков с базовой лицензией продлить срок внедрения. Мы установили этот срок: плюс год, конец 2020 года», — сказала она.