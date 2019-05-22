Лишь два российских банка на конец 2018 года имели признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций, заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

При этом с 2016 года количество таких банков сократилось в 30 раз.

«По нашим оценкам, лишь два банка к концу 2018 года имели признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций. В 2017 году таких банков было шесть, а в конце 2016 года — 60», — отметил Скобелкин.