Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала ООО «СК «Респект» виновным в нарушении закона «О защите конкуренции». Как сообщается на сайте ФАС, компания переманивала чужих клиентов, рассылая аналитические письма с информацией о предстоящем банкротстве конкурента.

Основанием для возбуждения дела стало невыполнение в установленный срок предупреждения ФАС России. В июне 2018 года компании было выдано предупреждение в связи с выявленными признаками недобросовестной конкуренции в отношении ООО «Проминстрах».

В период с мая по декабрь 2017 года СК «Респект» направляла на адреса своих клиентов, а также на адреса клиентов и агентов ООО «РСК» и ООО «Проминстрах» информационные сообщения, в которых содержались оценка деятельности этих организаций, утверждение о предстоящем лишении лицензии и банкротстве «Проминстраха» и рекомендации заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщиков с СК «Респект».

Страховой компании было предписано устранить выявленные признаки нарушения и направить по тем же адресам письма с опровержением, в том числе информацию об отсутствии у СК «Респект» официальных подтверждений обстоятельств, указанных в направленных ранее письмах.

ФАС возбудила в отношении СК «Респект» дело о недобросовестной конкуренции Федеральная антимонопольная служба России 7 августа возбудила в отношении ООО «СК «Респект» дело по признакам недобросовестной конкуренции. Как поясняется в сообщении ФАС, опубликованном в четверг, 9 августа, дело возбуждено в связи с невыполнением страховой компанией ранее выданного предупреждения.

Предупреждение подлежало исполнению в течение десяти рабочих дней с момента его получения, однако СК «Респект» в установленный срок исполнила предупреждение не в полном объеме, отправив опровержение не всем получателям писем.

Как подчеркивают в комиссии ФАС России, выработка и формирование суждений о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов не являются основным видом деятельности страховщика. Аналитические материалы, содержащие оценку того или иного хозяйствующего субъекта, могут быть адресованы исключительно тому клиенту, информационно-сервисное обеспечение которого осуществляется.

«Перевод таких аналитических сообщений в публичную плоскость, а также выводов по вопросам, относящимся к компетенции надзорного органа, в том числе путем направления агентам и клиентам конкурентов, с учетом особенностей финансовых рынков, не может рассматриваться нами в качестве практики, соответствующей требованиям добропорядочности, разумности и справедливости», — отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

По итогам рассмотрения дела комиссия ведомства установила, что действия СК «Респект» по электронной рассылке информационных сообщений были направленны на получение преимуществ при осуществлении деятельности по страхованию гражданской ответственности застройщиков, в том числе за счет переманивания клиентов РСК и «Проминстраха». Действия также могли причинить убытки «Проминстраху» в виде потери компанией части клиентов и упущенной выгоды, а впоследствии сделать невозможным осуществление компанией деятельности на рынке страхования гражданской ответственности застройщиков в связи с отказом последних от дальнейшего сотрудничества с этой компанией.

На основании перечисленного ФАС признала компанию «Респект» нарушившей закон «О защите конкуренции».

Принимая во внимание уход ООО «РСК», ООО «Проминстрах» и ООО «СК «Респект» с рынка добровольного страхования гражданской ответственности застройщиков, оснований для выдачи предписания комиссия ФАС России не установила.



Из справки ФАС следует, что административная ответственность за описанное нарушение предусматривает наложение штрафа: на должностных лиц — в размере от 12 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс.