Банк России и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка подписали «дорожную карту» по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Дорожная карта» разработана с учетом проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов и плана мероприятий по развитию национальной системы квалификаций на период до 2024 года.

Основной целью реализации «дорожной карты» являются повышение эффективности профессиональной подготовки специалистов финансового рынка, внедрение передовых практик в области развития и оценки квалификаций, поясняют в Центробанке.

В «дорожной карте» перечислены мероприятия по обеспечению качества компонентов и процессов независимой оценки, а также стратегические направления развития системы независимой оценки квалификаций финансовой сферы: развитие инструментов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, автоматизация процессов системы независимой оценки и взаимодействия ключевых участников системы, обеспечение международного признания свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации специалиста финансового рынка.



«Дорожная карта» рассчитана до конца 2021 года.