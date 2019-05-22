Некоторые платежные системы приняли решение ограничить переводы физических лиц в ряд стран суммой 100—150 тыс. рублей в месяц. Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, сообщает ТАСС.

«На сегодня ситуация такая, что мы обратили внимание операторов платежных систем, которые осуществляли переводы денежных средств, на то, чтобы они проанализировали переводы в определенные страны. На сегодняшний день, по моей информации, они приняли решение ограничить возможность переводов в определенные страны, исходя из реального состояния дел», — сказал Скобелкин.

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Ранее ЦБ выявил схему, с помощью которой граждане стали отправлять в зарубежные банки значительные суммы денежных средств без открытия банковского счета через офисы банков в крупных торговых точках либо поблизости от них.

По словам Скобелкина, средняя зарплата у торговца на рынке составляет 60 тыс. рублей в месяц, и ряд платежных систем приняли решение ограничить переводы суммой 100—150 тыс. рублей в месяц, что «вполне объективно».