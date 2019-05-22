Татсоцбанк запустил ипотечную программу «Загородный дом», позволяющую оформить кредит на покупку жилого дома, в том числе с земельным участком, у ООО «Корнер».

Процентная ставка зависит от первоначального взноса и срока кредитования и варьируется от 10,5% до 12,5% годовых. Минимальный размер собственных средств заемщика составляет 20%, но может быть снижен до 15% при наличии сертификата материнского (семейного) капитала.

Для зарплатных клиентов банка предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,2 процентного пункта. Для индивидуальных предпринимателей ставка увеличивается на 1 п. п., а при подтверждении дохода справкой по форме банка — на 0,5 п. п.

«При желании клиент может снизить итоговую ставку на 0,5 или 1 процентный пункт, уплатив единовременную комиссию в размере 1% или 2,5% от суммы займа», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

При отказе от личного, имущественного или титульного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1,5, 1 либо 1,5 процентного пункта соответственно.



Допустимая сумма кредита — от 300 тыс. рублей. Срок кредитования не может превышать 20 лет.