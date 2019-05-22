«Билайн» отменяет плату за входящие вызовы в поездках по России в сетях других операторов. С 29 мая все входящие вызовы на номера клиентов (юридических и физических лиц) в поездках по России в сетях любых операторов станут бесплатными независимо от тарифного плана, указано в сообщении оператора.

Новые условия будут доступны клиентам «Билайна» в поездках по России при регистрации в сетях других операторов. Например, при нахождении на некоторых удаленных территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Бурятии, Забайкальского края, а также в Республике Крым и Севастополе. Бесплатные входящие действуют автоматически на всех без исключения тарифных планах без дополнительной платы и не требуют подключения льготных опций.

В компании напоминают, что более года назад «Билайн» почти в пять раз снизил стоимость голосовой связи, мобильного Интернета и СМС в сетях других операторов. С декабря 2017 года для клиентов «Билайна» — физических лиц, путешествующих по России, при регистрации в сетях других операторов стала доступна единая стоимость (2,03 рубля) за 1 минуту на входящие и исходящие вызовы, одно СМС-сообщение и первые 3 Мб мобильного Интернета.



«С 29 мая 2019 года входящие звонки для клиентов «Билайна» (юридических и физических лиц), пользующихся услугами связи в поездках по стране в сетях других операторов, тарифицироваться не будут, а стоимость исходящих звонков, СМС и мобильного Интернета при этом не изменится», — подчеркивается в сообщении оператора.