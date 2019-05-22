Банк России в I квартале 2019 года выявил порядка 50 мошенников, которые из-за рубежа под видом форекс-дилеров выманивали деньги. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях на конференции «Российский фондовый рынок — 2019», сообщает «Прайм».

«Поле (к концу 2018 года. — Прим. ред.) как-то расчищено было, но за первый квартал мы еще выявили порядка 50 нелегальных форексеров. Не то чтобы форексеры, а откровенные мошенники, которые под видом форекс-деятельности, которую предлагают из-за рубежа, просто выманивают деньги», — сказал Лях.

ЦБ в I квартале выявил в Московском регионе 28 нелегальных игроков финрынка Большинство выявленных организаций имели признаки финансовой пирамиды — 15 компаний.

Он напомнил, что в прошлом году ЦБ предпринял колоссальные усилия по зачистке рынка от нелегальной форекс-деятельности: в конце года было выявлено больше 220 компаний, которые ведут псевдолегальную форекс-деятельность на территории РФ.