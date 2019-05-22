Объем операций через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) за месяц вырос в 3,5 раза — с 1 млрд до 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила, выступая в Госдуме, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

Средний чек составил 8,5 тыс. рублей.

«(Через Систему быстрых платежей) прошло порядка 3,5 миллиарда (рублей), средний чек — 8,5 тысячи. Это хороший средний чек в сравнении с другими системами. Люди стали этим пользоваться и стали доверять системе», — сказала она.

Также Скоробогатова отметила, что к СБП присоединились еще два российских банка. Теперь в системе 14 участников.

«Сейчас (в Системе быстрых платежей) 14 банков работает, из которых семь системно значимых, и в ближайшее время подключаются еще три системно значимых. Сто банков подали заявление на подключение к системе», — добавила она.



Банк России с конца февраля запустил конкурента системе переводов Сбербанка — Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Однако, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, договоренности с Банком России по подключению госбанка к СБП пока не достигнуты.