Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Абсолют Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в пресс-релизе агентства.



«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу и рентабельности, а также удовлетворительными качеством активов, ликвидностью и уровнем корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки со стороны акционера», — поясняется в сообщении агентства.

Умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает ограниченную долю банка на российском банковском рынке при сильных конкурентных позициях в отдельных сегментах, отмечают аналитики. Так, по итогам 2018 года банк находился на восьмом месте по ипотечным выдачам, согласно исследованию «Эксперт РА». Сеть подразделений банка при этом признается достаточно широкой: 60 обособленных подразделений расположены в 25 регионах РФ.

Нормативы достаточности капитала на конец марта позволяли банку выдерживать обесценение 2% активов и внебалансовых обязательств под риском. C учетом прошедшей 1 апреля текущего года докапитализации на 6 млрд рублей буфер абсорбции увеличился до 5%, что, согласно методологии, тем не менее рассматривается как умеренный уровень. При этом аналитики агентства ожидают, что при необходимости капитальные вливания будут производиться акционерными структурами своевременно и в нужном объеме, что нашло отражение в оценке влияния внешней поддержки на кредитоспособность банка как высокой.

Давление на капитал в течение 2018 года оказало создание резервов по проблемным активам (за 2018 год убыток после налогообложения с учетом СПОД составил 8,3 млрд рублей). В то же время чистые процентные и комиссионные доходы банка стабильно и с запасом покрывают его расходы на обеспечение деятельности (200% за IV квартал 2018 года). Агентство принимает во внимание получение значительного положительного финансового результата в I квартале 2019 года (4,6 млрд рублей), однако отмечает, что большая часть прибыли во многом была обусловлена применением новых стандартов учета и не учитывалась при расчете регуляторного капитала.

Основу активов банка формирует кредитный портфель. Агентство отмечает рост объема розничных ссуд на фоне сокращения корпоративного портфеля на 23% за аналогичный период. Ссудный портфель ФЛ представлен преимущественно ипотечными ссудами, которые характеризуются низкой просроченной задолженностью. Агентство отмечает рост просроченной задолженности по корпоративному портфелю на протяжении последнего года, обусловленный как ухудшением финансового положения заемщиков, так и сокращением корпоративного портфеля. Качество портфеля ценных бумаг рассматривается как приемлемое, однако агентство обращает внимание на тот факт, что в значительной части указанные вложения представлены паями дочерних ЗПИФов (в совокупности на паи ЗПИФов за вычетом созданных под их обесценение резервов приходится с учетом докапитализации порядка 19% капитала банка). Также агентство отмечает чувствительность банка к возможному ухудшению конъюнктуры рынка ценных бумаг, однако при этом учитывает высокое кредитное качество портфеля облигаций.

Удовлетворительная ликвидная позиция определяется, с одной стороны, текущими показателями ликвидности и ограниченным спектром доступных источников рыночной дополнительной ликвидности. С другой стороны, диверсификация ресурсной базы по клиентам рассматривается как адекватная. Также агентство принимает во внимание возможности акционера по предоставлению ликвидности банку в случае необходимости и наличие планов по продаже части выдаваемых ипотечных ссуд.

Уровень корпоративного управления, бизнес-процессов и риск-менеджмента оценивается агентством консервативно, в том числе по причине убыточности деятельности банка в 2018 году. Стратегия развития на 2019—2021 годы предусматривает приоритетное развитие розничного обеспеченного кредитования, что, по мнению агентства, может оказать положительное влияние на укрепление рыночных позиций и финансовой устойчивости банка при отсутствии реализации крупных кредитных рисков.