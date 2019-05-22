Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 22 мая поддержал законопроект о запрете передавать коллекторам долг по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Документ рекомендован к первому чтению, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате ЖКУ.



«Законопроектом предлагается запретить передавать право взыскания задолженности за ЖКУ коллекторам. Такое право может остаться только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации», — отмечается в сообщении.



«Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не в полной мере, что создавало условия для возможного нарушения прав граждан», — отметила автор законопроекта, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Принятие законопроекта, считает она, позволит защитить права потребителей ЖКУ и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности.

Ранее законодательную инициативу поддержали Минстрой и ФССП.