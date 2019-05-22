Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, упрощающий кредитование под залог сельскохозяйственных земель.



«Цель законопроекта — повысить привлекательность земельных участков сельскохозяйственного назначения в качестве предмета залога», — говорится в пояснительной записке. В настоящее время широкому применению этого механизма препятствует низкая ликвидность и длительность срока обращения взыскания на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно документу, принимая решение об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем также меры по обеспечению интересов производителя сельхозпродукции, использующего заложенный земельный участок из состава земель сельхозназначения, в том числе условия использования такого земельного участка с учетом сезонности сельхозпроизводства и климатических условий, а также возможности получения доходов производителем сельхозпродукции, использующим такой земельный участок. Исключается возможность отсрочки судом реализации заложенного участка на срок до одного года.

Законопроект также позволит сократить сроки обращения взыскания на земельные участки, что поможет кредитным организациям относить земли сельхозназначения к обеспечению второй категории качества ликвидного залога.

Поправками ко второму чтению предусматривается, что залоговая стоимость земельного участка из состава земель сельхозназначения по соглашению залогодателя с залогодержателем может быть определена исходя из его кадастровой стоимости без проведения оценки рыночной стоимости такого участка.

Кроме того, признается утратившим силу положение, в соответствии с которым обращение залогодержателем взыскания на заложенный земельный участок и его реализация являются основанием для прекращения права пользования им залогодателя и любых иных лиц, владеющих таким земельным участком.