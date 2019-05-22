Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Москоммерцбанку рейтинг на уровне «ruB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг кредитоспособности отражает относительно слабые рыночные позиции банка и невысокое качество его активов, слабую оценку достаточности капитала, приемлемую ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления. При этом агентство отмечает высокую вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской банковской группы, ядром которой является АО «Народный Банк Казахстана», в случае необходимости. Важность банка для материнской группы обусловлена его значимостью для обслуживания бизнеса группы в России. Это подтверждается оказанием финансовой помощи банку в 2018—2019 годах (оперативные вливания в капитал, предоставление фондирования) и нашло отражение в умеренном факторе поддержки за собственника», — поясняется в пресс-релизе.

Относительно слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке и приемлемой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля — Хиршмана составляет 0,37 на 1 января 2019 года). При этом агентство отмечает высокую долю непрофильных вложений и низкодоходных краткосрочных компонентов в структуре активов.

«Также в результате присоединения НБК-Банка в 2018 году отмечается существенный рост корпоративного кредитного портфеля (более 30%), уровень резервирования которого на текущий момент снижен за счет залогового имущества», — отмечают аналитики.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как слабые. Также агентство ожидает увеличения запаса по капиталу по итогам запланированной до конца 2019 года эмиссии акций на 3 млрд рублей. Вместе с тем способность банка к генерации капитала в долгосрочном периоде оценивается как слабая (в 2018 году убыток составил 1,35 млрд рублей, в I квартале 2019-го — 0,46 млрд).

«Давление на финансовый результат банка в долгосрочной перспективе способны оказать возможные риски доначисления резервов по ссудам, уровень резервирования которых на текущий момент снижен за счет залогового имущества», — указывают в агентстве.