Судебные приставы выявили нарушения в работе новосибирского коллекторского агентства «Сибирь Консалтинг Групп». Сотрудники этого агентства оказывали давление на должников в соцсетях, говорится в сообщении ведомства.



В УФССП России по Кемеровской области поступило обращение от кемеровчан. Из письменных объяснений и скриншотов с экрана телефона следовало, что на страницу супруги должника в одной из социальных сетей поступила заявка в друзья от неизвестного гражданина с сообщением оскорбительного содержания.

«В ходе проведения проверки сотрудниками УФССП России по Кемеровской области было установлено, что данный аккаунт в социальной сети зарегистрирован за ООО «Сибирь Консалтинг Групп». Было установлено, что коллекторское агентство оказывало психологическое давление на должника и иных лиц с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц, а также передавало информацию о должнике третьим лицам без их согласия», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам рассмотрения протокола по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» организация была признана виновной.

Суд назначил агентству наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.