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• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам в рублях снизилась с 7,52% за первую декаду мая до 7,45% годовых за вторую декаду месяца, сообщил ЦБ. Это минимальное значение показателя в 2019 году. Как отмечается в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», подготовленном Банком России, на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок, сдерживаемой конкуренцией за вкладчиков между банками.

• Центробанк вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет. За незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетами Банка России, может быть введена административная ответственность. Сувенирные банкноты часто используются злоумышленниками для мошенничества, при этом привлечь их к ответственности за фальшивомонетничество нельзя.

• Самым богатым человеком в истории западной цивилизации был нефтяной магнат Джон Рокфеллер. К такому выводу пришел американский экономист Сэмюэль Уильямсон. На стыке XIX и XX веков Джон Рокфеллер нажил состояние в 1,5 млрд долларов (примерно 26 млрд долларов в наше время), что на момент его смерти составляло 1,6% ВВП США. При сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, признанного богатейшим человеком в современной истории.



• Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции уже в I квартале 2020 года, но сроки ее внедрения пока неизвестны. Переход на автоматизированный метод сбора информации пройдет постепенно: с каждым этапом будут повышаться качество и скорость получения данных. Проект новой системы будет учитывать автоматизированный сбор информации по всем 510 товарным позициям. Информацию статистическое ведомство планирует как собирать из административных источников, так и брать напрямую у ретейлеров. Первые переговоры о таком сотрудничестве прошли с X5 Retail Group.

