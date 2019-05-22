Чистая прибыль cтраховой компании «Югория» по итогам I квартала 2019 года составила 421,5 млн рублей, свидетельствуют итоги финансовой деятельности страховщика.



За первые три месяца «Югория» заключила более 428 тыс. договоров, по которым было собрано 2,612 млрд рублей.

Прирост по каско составил 10%, по ОСАГО — 18%, по страхованию от несчастного случая — 380% к аналогичному периоду 2018 года. Кроме того, отмечен многократный рост продаж страховых продуктов: по страхованию гражданской ответственности перевозчика и страхованию финансовых и предпринимательских рисков.

Общая сумма ответственности компании по заключенным в этот период договорам добровольного страхования достигла 140,857 млрд рублей.

За первые три месяца текущего года «Югория» выплатила 1,158 млрд рублей по 19 324 страховым случаям.

Напомним, в 2018 году «Югория» получила чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей, в 2017-м — 664 млн, в 2016-м — 183 млн.