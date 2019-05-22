Частные инвесторы смогут мгновенно пополнять брокерские счета и счета доверительного управления через Систему быстрых платежей (СБП). Данный сервис будет доступен клиентам до конца 2019 года, говорится в сообщении Московской биржи.



«Московская биржа, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная система платежных карт (НСПК) провели презентацию новой схемы проведения платежей на базе СБП, которая позволит клиентам профессиональных участников фондового рынка мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления, используя систему выставления счетов в интернет-банк пользователя (клиента)», — говорится в сообщении биржи.

Подключение и взаимодействие брокеров с расчетной инфраструктурой СБП в новой схеме проведения платежей будет осуществляться посредством API интерфейса, уточняет Мосбиржа.

Частные инвесторы получат возможность зачислить денежные средства, сформировав счет в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокерской компании, и подтвердить платеж через мобильное приложение своего банка.

«Подобный сервис позволит брокерам и их клиентам снизить издержки на перевод денежных средств, обеспечить мгновенные переводы денежных средств для приобретения ценных бумаг и тем самым повысить конверсию при привлечении клиентов онлайн», — комментирует член правления, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.