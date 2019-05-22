Оператор «Московская городская телефонная сеть» (МГТС, входит в Группу МТС) предлагает жителям Москвы и Подмосковья безлимитный мобильный Интернет, который можно будет раздавать сразу на несколько устройств как за городом, так и в поездках по России. Об этом говорится в сообщении компании.



«Клиенты компании смогут заходить на стриминговые и игровые ресурсы, обмениваться сообщениями в мессенджерах и социальных сетях и при этом экономить как собственные гигабайты трафика, так и трафик родственников и друзей. В качестве раздающего устройства можно использовать любой удобный девайс с поддержкой SIM-карты — Wi-Fi-модем, смартфон или планшет. С подключенного устройства также доступны голосовые звонки и передача сообщений», — отмечается в релизе.

Предложением могут воспользоваться новые и существующие клиенты компании. Стоимость тарифа при подключении других услуг МГТС будет ниже на 100 рублей и составит 700 рублей в месяц.