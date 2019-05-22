В Омской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус». Фигуранты также обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пунктом «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений), частями 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пунктом «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, один из фигурантов уголовного дела с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода создал организацию с четким распределением ролей и подчинением других участников. «В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых переводили денежные средства», — уточняет Генпрокуратура.

Члены преступного сообщества в 2007—2015 годах в Омске осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекли доход в сумме 207 млн рублей, часть которого в последующем легализовали. Кроме того, фигуранты дела совершили хищение денежных средств, принадлежащих банку «Сириус», на общую сумму более 1 млрд рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест на сумму около 300 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.